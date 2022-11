Neu-Ulm

Wann eröffnet die neue Aldi-Filiale in Burlafingen?

Auf der Baustelle an der Adenauerstraße in Burlafingen geht es voran. Dort entsteht die neue Aldi-Filiale.

Plus Die Arbeiten an der Aldi-Niederlassung in der Adenauerstraße haben sich verzögert. Der Discounter gibt nun weitere Details und einen Zeitplan bekannt.

Der Rohbau des neuen Gebäudes mit Flachdach steht, vom neuen Parkplatz ist noch wenig zu erkennen. An der Adenauerstraße in Burlafingen entsteht derzeit die neue Aldi-Filiale. Der Standort ist der gleiche, doch die neue Niederlassung wird deutlich größer als der vorherige Laden. Kundinnen und Kunden fragen sich bereits, wann die Filiale eröffnet wird. Auf Anfrage unserer Redaktion äußerte sich Aldi Süd dazu.

