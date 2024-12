Wartebereich zu eng: Das Bürgerbüro in Neu-Ulm wird nächstes Jahr umgebaut

Viele Dienstleistungen bietet die Stadt Neu-Ulm nicht im Rathaus an, sondern in ihrem Bürgerbüro am Petrusplatz. Wer beispielsweise einen neuen Personalausweis oder einen Anwohnerparkausweis braucht, einen Hund anmelden muss, einen Müllsack benötigt oder sich von Rundfunkgebühren befreien lassen will, ist dort richtig. Zu Stoßzeiten kann es in den Räumen ziemlich eng werden. Deshalb soll das Bürgerbüro nächstes Jahr umgebaut werden.

