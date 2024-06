Neu-Ulm

vor 2 Min.

Warum der Orange Campus eine Anne Frank-Ausstellung zeigt

Plus "Beyond Basketball" heißt das Motto, unter dem sich die Ulmer Basketballer gesellschaftlichen Themen abseits des Sports widmen wollen. Wie das mit der Ausstellung zu Anne Frank gelingt.

Von Ralph Manhalter

"Liebe Kitty" – so beginnt jeder Tag in den Aufzeichnungen der jugendlichen Anne Frank. Kitty war der Name des Tagebuchs, eines Spenders von Trost und Halt in Zeiten, als niemanden mehr vertraut werden konnte. Schon wenige Jahre nach dem Ende der nationalsozialistischen Schreckensherrschaft publiziert, zählt dieses unbefangene und dabei doch so unendlich reife Werk der 14-jährigen Jüdin Anne Frank zur Weltliteratur, wurde in 80 Sprachen übersetzt und konfrontiert nicht wenige Schüler erstmalig mit den Gräueln der NS-Diktatur. Auf dem Orange Campus in Neu-Ulm kann man sich nun mit dem Schicksal Anne Franks beschäftigen.

Einen Weg der Aufklärung möchten die Ulmer Basketballer in einem Gemeinschaftsprojekt mit der Koordinierungsstelle "Interkulturelles Neu-Ulm" beschreiten. Am vergangenen Freitag eröffnete im Orange Campus eine Ausstellung, in welcher der Lebens- und Leidensweg von Anne Frank anhand zahlreichen informativen Texten und berührenden Fotografien veranschaulicht werden soll. Viele der dargebotenen Bilder dürften dem Publikum unbekannt sein, erfolgte doch eine Zusammenarbeit mit dem Anne-Frank-Zentrum in Berlin.

