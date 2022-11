Warum die Stadt Neu-Ulm in diesem Winter 135 Bäume fällt

Plus Die Neu-Ulmer Verwaltung hat eine "Fällliste" erstellt, in der auch steht, weshalb Bäume weichen müssen. Nicht alle Stadträte sind damit einverstanden.

19.100 Bäume hat die Stadt Neu-Ulm derzeit im Bestand, wobei der städtische Wald ausgeklammert ist. Ein Teil der Bäume an Straßen oder auf Grünflächen muss jedes Jahr aus unterschiedlichen Gründen gefällt werden. Kürzlich präsentierte die Verwaltung im Neu-Ulmer Bauausschuss die entsprechende Liste für den kommenden Winter. Daraufhin gab es Widerspruch aus dem Gremium.