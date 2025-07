Warum sich der Hauskauf im Kreis Neu-Ulm nicht lohnt

In Deutschland ist es im ländlichen Bereich günstiger, eine Wohnung zu mieten als sie zu kaufen. So auch im Kreis Neu-Ulm. Nur in gut zehn Prozent der Kreise kommt es, am Haushaltseinkommen gemessen, billiger, eine Wohnung zu kaufen. Zu diesem Ergebnis kommt der Postbank Wohnatlas, 2025 erstellt vom Hamburger Weltwirtschaftsinstitut (HWWI).

In Bayern ist Wohnen im Vergleich zum Bundesschnitt besonders teuer – ob zur Miete oder im Eigentum. Dies gilt laut Studie vor allem für die Landeshauptstadt München. Rund um den Stachus müssen Mieterinnen und Mieter im Durchschnitt ein Viertel ihres Einkommens aufbringen, Käuferinnen und Käufer sogar fast die Hälfte. Damit belegt München bundesweit jeweils den Spitzenplatz.

So viel wird im Kreis Neu-Ulm verdient

In der Tendenz bewegen sich die Zahlen jedoch aufeinander zu. Während die Mieten um rund fünf Prozent stiegen, gaben demnach die Kaufpreise im vergangenen Jahr leicht nach. Die Belastung für die Miete, im Vergleich zum Kauf, sei nur in einem Fall niedriger: im Landkreis Tirschenreuth. Mit gut elf Prozent vom dortigen Nettohaushaltseinkommen sei der Kauf dort die bessere Wahl. Hier soll der Kaufpreis bei nur 900 bis unter 2000 Euro pro Quadratmeter liegen. Stufe Grün. Wer seine Wohnausgaben realistisch einordnen will, dem empfehlen die Macher der Studie, sich grob an der sogenannten 30-Prozent-Regel zu orientieren. Sie gilt als Richtschnur dafür, wie viel Haushalte maximal von ihrem Nettoeinkommen für das Wohnen ausgeben sollten. Das liegt im Kreis Neu-Ulm bei 60.000 bis 62.000 Euro. Zum Vergleich: im Kreis München bei um die 80.000 Euro.

Immobilen steigen in den Kaufpreisen mittelfristig

Was die Kaufpreise von Immobilien angeht, ist der Kreis Neu-Ulm in den Farbstufen in der zweitteuersten orange, München ist rot. Mit im Schnitt knapp 8800 Euro pro Quadratmeter belegt die Bayernmetropole den bundesrepublikanischen Spitzenplatz, günstiger als 4500 wird es nicht. Bei 3500 Euro bis unter 3500 Euro liege im Kreis Neu-Ulm der Quadratmeterpreis. Auch Ulm ist in dieser Stufe angesiedelt, nur der Kreis Günzburg und der Alb-Donau-Kreis ist mit Gelb und somit einer Preisskala niedriger von 3000 bis unter 3500 Euro markiert.

Der Abwärtstrend bei den Immobilienpreisen in Bayern hat sich im Jahr 2024 laut Studie fortgesetzt, und damit deutlich abgeschwächt: Im Durchschnitt aller Landkreise und kreisfreien Städte sanken die Kosten bundesweit für Eigentumswohnungen im Bestand gegenüber dem Vorjahr real, also unter Berücksichtigung der Inflationsrate von 2,2 Prozent, um 2,8 Prozent. Im Kreis Neu-Ulm um gut zwei Prozent. Die Studie prognostiziert auch, dass die Kaufpreise im Kreis Neu-Ulm bis 2035 um über elf Prozent ansteigen. (az)