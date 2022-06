Neu-Ulm

Was geschieht mit den Gräbern ukrainischer Zwangsarbeiter in Neu-Ulm?

Dieses Denkmal auf dem Zentralfriedhof in Neu-Ulm erinnert an Zwangs- und Ostarbeiter aus der Ukraine, die während des Zweiten Weltkriegs hier eingesetzt wurden.

Lokal In der Ukraine tobt der Krieg - und in Neu-Ulm könnten nach und nach Gräber verschwinden, die an einstige ukrainische Zwangsarbeiter in der Stadt erinnern.

Von Sebastian Mayr

Nur die Friedhofsmauer versperrt den Blick: Die Gräber jener ukrainischen Männer, die in der Nazizeit zwangsweise in Deutschland arbeiten mussten und nach dem Zweiten Weltkrieg in Neu-Ulm blieben, liegen fast direkt gegenüber der ukrainischen katholischen Kirche an der Reuttier Straße. Während in dem Heimatland der Toten Krieg tobt, drohen die Nutzungsrechte der Ruhestätten auszulaufen. Was geschieht mit den Gräbern, die an ein dunkles Kapitel erinnern?

