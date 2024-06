Neu-Ulm

Was wird aus dem städtischen Bestattungsdienst in Neu-Ulm?

Plus Die Stadt Neu-Ulm will ihren Bestattungsbetrieb einstellen, auch wegen eines massiven Personalproblems. Doch der Stadtrat sträubt sich dagegen.

Von Michael Ruddigkeit

Die Stadt Neu-Ulm unterhält nicht nur mehrere Friedhöfe in der Innenstadt sowie in Pfuhl, Burlafingen, Gerlenhofen, Reutti, Finningen, Holzschwang und Steinheim. Sie verkauft auch Särge, organisiert Leichentransporte, kümmert sich um Blumenschmuck, Sterbebilder und vieles mehr. Doch der städtische Bestattungsdienst, der in Konkurrenz zu privaten Unternehmen steht, ist nicht nur hochdefizitär, sondern auch chronisch unterbesetzt. Die Verwaltung schlägt deshalb vor, den Dienst einzustellen. Neu-Ulmer Stadträtinnen und Stadträte sind darüber überhaupt nicht glücklich.

Der städtische Bestattungsdienst in Neu-Ulm macht laufend Verluste

"Das ist ein sensibles Thema", räumte OB Katrin Albsteiger ( CSU) in der Sitzung ein. Doch Tatsache sei, dass die Stadt die Preise künftig deutlich anheben müsste. Schließlich machte der städtische Bestattungsdienst allein in den Jahren 2015 bis 2020 einen Verlust von 437.000 Euro, was aus allgemeinen Haushaltsmitteln finanziert wurde. Um künftig kostendeckend zu arbeiten, müsste die Stadt entsprechend mehr verlangen. Dazu kommt: "Wir haben ein Personalproblem", so die Oberbürgermeisterin. Stadtbaudirektor Markus Krämer drückte es noch etwas drastischer aus: "Wir haben eine unfassbar prekäre Personalsituation."

