Wegen Corona: Keine Gedenkfeier auf dem Neu-Ulmer Friedhof

Die für Donnerstag geplante Gedenkfeier für die Opfer des Nationalsozialismus in Neu-Ulm ist abgesagt worden. Grund ist die Pandemie.

Die Stadt Neu-Ulm hatte anlässlich des Gedenktags für die Opfer des Nationalsozialismus am kommenden Donnerstag, 27. Januar, eine Gedenkfeier auf dem Friedhof in Neu-Ulm geplant. Pandemiebedingt kann diese nicht stattfinden. Stattdessen werden Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger und Dezernent Ralph Seiffert beim Gedenkstein für die ehemaligen jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger an diesem Tag im stillen Gedenken einen Kranz niederlegen.

Schüler des Lessing-Gymnasiums erstellen digitalen Beitrag

Schülerinnen und Schüler des Lessing Gymnasiums, die die Gedenkfeier mitgestaltet hätten, werden zudem einen digitalen Beitrag erstellen, der am Gedenktag über die Homepage der Schule und auf den Social-Media-Kanälen der Stadt veröffentlicht wird. (AZ)