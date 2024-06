Wegen des Stadtfestes in Neu-Ulm sind am Samstag Straßen gesperrt

Die Feierlichkeiten in der Neu-Ulmer Innenstadt am Samstag, 8. Juni, bringen Verkehrseinschränkungen mit sich. Es kommt zu Sperrungen und Umleitungen.

Beim Stadtfest geht es am Samstag, 8. Juni, in Neu-Ulm rund. Die gesamte Innenstadt wird zur Party-Meile. Los geht’s auf dem Rathausplatz um 11 Uhr mit dem Fassanstich durch Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger und einem Weißwurstfrühstück. Aufgrund der Feierlichkeiten kommt es den ganzen Tag über zu Änderungen in der Verkehrsführung. Darauf weist die Stadt Neu-Ulm hin.

Diese Straßen sind am Samstag in Neu-Ulm gesperrt

Ab Samstagmorgen 5 Uhr werden die Augsburger Straße zwischen Maximilianstraße und Krankenhausstraße, die Ludwigstraße zwischen Augsburger Straße und die Rathausstraße und der Johannesplatz zwischen Augsburger Straße und Bayerisch-Hof-Gässchen für den Verkehr voll gesperrt. Die Sperrung dauert bis in die Nacht auf Sonntag an. Die Umleitung ist ausgeschildert.

Durch die Straßensperrungen, vor allem im Bereich des Rathauses und der Augsburger Straße, kann es den ganzen Tag über zu Verkehrsbehinderungen kommen. Die Besucherinnen und Besucher des Stadtfestes werden daher gebeten, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. Das Stadtfest ist mit den Buslinien 5, 7, 70, 71, 73, 77, 78, 84, 85, 88, 597, 763, 850 und 870 erreichbar. Parkmöglichkeiten bestehen zudem am Donaubad.

Auch beim ÖPNV gibt es an diesem Tag Einschränkungen. Die Busse von RBA, Gairing und BBS Brandner starten und enden an diesem Tag am ZUP. Zwischen den beiden Städten Ulm und Neu-Ulm verkehren nur die Busse der SWU Verkehr. Die Linien 5 und 7 fahren Umleitungen. (AZ)