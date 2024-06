Wegen drei Konservendosen: Dieb geht Privatdetektiv an

Die drei Konservendosen zu bezahlen, wär sicher günstiger gewesen. Jetzt erwartet ihn ein ernstzunehmendes Ermittlungsverfahren.

In der Neu-Ulmer Glacis Galerie hat ein 29-Jähriger versucht, drei Dosen aus dem Rewe zu stehlen, und ging dann, als er erwischt wurde, einen Privatdetektiv an. Das hat die Polizei mitgeteilt. Demnach sei der Mann am Dienstagabend im Rewe gewesen. Ein Privatdetektiv (32) konnte dabei beobachten, wie er drei Konservendosen in seinen Rucksack packte und dann, ohne zu zahlen, aus dem Rewe gehen wollte. Am Ausgang waren offenbar weitere Detektive positioniert, welche den Mann festhielten.

Wegen drei Konservendosen: Mann erwartet eine Anzeige

Doch der gab nicht nach, riss sich los und versuchte, die Detektive mit den Armen zu schlagen – jedoch ohne zu treffen. Die Polizei wurde hinzugezogen und leitet gegen den Tatverdächtigen nun ein Ermittlungsverfahren wegen "räuberischen Diebstahls" ein. (AZ)