Weihnachtsbaum wird vor dem Neu-Ulmer Rathaus aufgestellt

Jetzt steht auch der Weihnachtbaum auf dem Neu-Ulmer Rathausplatz. Am Mittwochvormittag haben Mitarbeiter des Baubetriebshofes die gut 13 Meter hohe Fichte aufgestellt. Der Baum stammt aus einem Privatgarten in Finningen, wurde dort am Morgen gefällt und anschließend via Schwertransport und mit Polizeibegleitung in die Innenstadt gefahren und aufgebaut.

Mittelalterlicher Weihnachtsmarkt startet am Freitag, 29. November

In den kommenden Tagen wird die Fichte noch mit Lichterketten weihnachtlich geschmückt. Zum Start des mittelalterlichen Weihnachtsmarkts am Freitag, 29. November, erstrahlt der Baum dann erstmals in weihnachtlichem Glanz. Die Aufbauarbeiten für den Markt beginnen am kommenden Samstag, 23. November. Das teilte die Stadt Neu-Ulm mit. (AZ)