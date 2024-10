Beine von Riesenspinne in Pfuhl gestohlen: Polizei warnt vor Halloween-Vandalismus

Daniel Coffee lebt seit 35 Jahren schon im Neu-Ulmer Stadtteil Pfuhl. Doch gerade jetzt kommen seine Wurzeln besonders zur Geltung: Der 49-Jährige ist in den USA groß geworden, die Faszination von Halloween hat ihn nicht losgelassen. Seit Anfang Oktober „schmückt“ eine riesige Spinne seinen Vorgarten. Die wurde jedoch vor wenigen Tagen Opfer von Vandalismus: Vier der acht Beine wurden herausgerissen. Kinder hätten schon geweint, meint Coffee. Offenbar nicht der einzige Vorfall dieser Art in der Region. Die Polizei kündigt an, in der Nacht auf Allerheiligen „verstärkt“ im Einsatz zu sein.

