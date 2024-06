Unbekannte brechen in zwei Tankstellen ein

In Neu-Ulm wird Bargeld gestohlen, in Weißenhorn wird ein Werkzeugkasten entwendet. Beide Taten ereignete sich im gleichen Zeitraum.

Am Mittwoch und Donnerstag sind Unbekannte in die Technikräume von Waschanlagen in Neu-Ulm und Weißenhorn eingedrungen. In Neu-Ulm stahlen sie Bargeld, in Weißenhorn einen Werkzeugkasten.

Betroffen sind der Autowaschpark in der Weißenhorner Zeissstraße und die Waschanlage im Höfatsweg in Neu-Ulm. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Weißenhorn(Telefon 07309/9655-0 beziehungsweise Neu-Ulm (Telefon 0731/8013-0) zu melden. (AZ)