Neu-Ulm

14:11 Uhr

Wenn ein Roboter vorliest: Luka Leseeule liest jetzt in der Stadtbücherei

Plus Die Leseeule Luka ist in der Neu-Ulmer Stadtbücherei eingezogen. Ab sofort können Kinder sich aus einer bunten Auswahl an Büchern von dem Roboter vorlesen lassen.

Von Hannah Klippert Artikel anhören Shape

Die Neu-Ulmer Stadtbücherei ist zwar vorübergehend in ein kleineres Gebäude umgezogen, aber Zuwachs gab es trotzdem: die Leseeule Luka. Luka ist ein Roboter, der mit einer Kamera ausgestattet ist, mit der er Bücher erkennt, die vor ihm liegen. Die Eule scannt die Seite und liest vor. Weil der Roboter Luka aber keine Arme hat, müssen die Kinder selbst umblättern, und werden so zur Eigeninitiative animiert. So funktioniert das Lesen mit der kleinen Robotereule.

