Neu-Ulm

11:45 Uhr

Einsamkeit im Alter: So soll die digitale Plattform "Senderella" helfen

Einsamkeit im Alter kann jeden treffen. Das Konzept "Senderella", das in Neu-Ulm entwickelt wurde, soll älteren Menschen eine stärkere Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen.

Von Michael Ruddigkeit

"Ich erlebe Einsamkeit in jedem Bereich, in dem ich in Neu-Ulm mitarbeite", sagt Gisela Altschäffl vom Beraterkreis Senioren Neu-Ulm. "Und diese Menschen leiden und kommen nicht aus ihrem Loch heraus." Jeder Einzelne sei gefragt, etwas dagegen zu tun. Ein Beitrag zur Bekämpfung der Einsamkeit im Alter ist das in Neu-Ulm entwickelte Konzept "Senderella". Was steckt dahinter?

