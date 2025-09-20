Wie ein Neu-Ulmer Fitnessstudio zum Ausstellungsraum wird

Wer ins Fitnessstudio geht, der will mit diesem Besuch in der Regel seinem Körper etwas Gutes tun. Die Ausdauer stärken etwa oder die Rückenmuskulatur trainieren. Ein Neu-Ulmer Fitnessstudio bietet jetzt im Herbst auch etwas fürs Auge. Am 3. Oktober startet eine Kunstausstellung bei Vita Puls mit einer Vernissage, die ersten Bilder hängen aber schon seit dieser Woche. Inhaber Vincenzo La Blunda erzählt, wie er auf die Idee zur Ausstellung kam und was genau zu sehen sein wird.

