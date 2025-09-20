Icon Menü
Wie ein Neu-Ulmer Fitnessstudio zum Ausstellungsraum wird

Neu-Ulm

Das Neu-Ulmer Fitnessstudio wagt einen Versuch. Ab 3. Oktober soll dort, wo es sonst ums Schwitzen und Anstrengung geht, eine Kunstausstellung zu sehen sein.
Von Franziska Wolfinger
    Trainieren in der Kunstausstellung: Ein Neu-Ulmer Fitnessstudio zeigt aktuell auch Kunstwerke.
    Trainieren in der Kunstausstellung: Ein Neu-Ulmer Fitnessstudio zeigt aktuell auch Kunstwerke. Foto: Vincenzo La Blunda

    Wer ins Fitnessstudio geht, der will mit diesem Besuch in der Regel seinem Körper etwas Gutes tun. Die Ausdauer stärken etwa oder die Rückenmuskulatur trainieren. Ein Neu-Ulmer Fitnessstudio bietet jetzt im Herbst auch etwas fürs Auge. Am 3. Oktober startet eine Kunstausstellung bei Vita Puls mit einer Vernissage, die ersten Bilder hängen aber schon seit dieser Woche. Inhaber Vincenzo La Blunda erzählt, wie er auf die Idee zur Ausstellung kam und was genau zu sehen sein wird.

