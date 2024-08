Wie fremde Künstler Neu-Ulm sehen

Vom Edwin Scharff Museum ausgehend, führen zwei Künstlerische Streifzüge am Donnerstag 29.08. und 12.09., jeweils um 18 Uhr hinaus ins Stadtgebiet. Der Medienkünstler Wieland Krause (Halle) und die Fotokünstlerin Nancy Jahns (Brandenburg) stellen beim Gang durch Neu-Ulm ihre jeweiligen künstlerischen Perspektiven auf die Stadt vor.

Die Streifzüge mit den Kunstschaffenden aus anderen Orten sollen zu offener Wahrnehmung und zum Austausch über den Stadtraum und die Kunst im öffentlichen Raum anregen. Das Führungsformat gehört zu den kostenfreien Angeboten für Kinder, Jugendliche sowie Erwachsene, die das Edwin Scharff Museums in diesem Sommer macht.

Los geht es am Donnerstag, 29. August, um 18 Uhr mit dem Fotografen Wieland Krause. Der in Halle lebende und lehrende Künstler unternahm bereits in Tokio und Istanbul umfangreiche Stadterkundungen. Indem er in seinen teils auditiven Projekten Steine, Pflanzen, Erinnerungen und Landschaften sammelt, archiviert oder fotografisch dokumentiert, untersucht Krause das Aufeinandertreffen von Natur und Kultur. Dabei verfolgt Wieland Krause stets eine prozesshafte Herangehensweise.

Streifzug mit Nancy Jahns bietet Überraschendes

Am Donnerstag, 12. September um 18 Uhr ist dann Nancy Jahns zu Gast in Neu-Ulm. In den fotografischen und installativen Arbeiten der in Brandenburg lebenden Künstlerin steht scheinbar Beiläufiges im Mittelpunkt. Auf Alltagsgegenständen – wie Buttermessern, Haarkämmen oder Tischtennisschlägern – bilden sich symmetrische Muster; durch starkes Gegenlicht und zeichnerisches Vorgehen inszeniert die Künstlerin ihre Bildmotive anonym und geheimnisvoll. Nancy Jahns setzt seit 30 Jahren vielfältige Ausstellungsprojekte um und erhielt 2009 ein Arbeitsstipendium der Kunststiftung Sachsen-Anhalt für ihr Projekt „Zeichen des Glücks“. Teilnehmende des Streifzuges dürfen gespannt sein auf einen Streifzug voller Überraschungen in einem vertrauten Umfeld.

Treffpunkt für die beiden Künstlerischen Streifzüge ist der Innenhof des Museums. Die Teilnahme ist kostenfrei. (AZ)