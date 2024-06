Neu-Ulm

12:00 Uhr

Wie gelangte das Siegel des Papstes in die Nähe von Straß?

Plus Aus den Römerstraßen wurden im Mittelalter sogenannte Heerstraßen. Unweit davon wurden manch originelle Funde gemacht, so auch im Landkreis Neu-Ulm.

Von Ralph Manhalter

Die Donau lenkte schon seit Vorzeiten Völker- und Handelsströme. Ihre Ufer wurden spätestens seit der römischen Kolonisation von festen Straßen tangiert, welche einen schnellen Austausch von Personen und Waren gewährleisteten. In unserem Raum ist die sogenannte „Donausüdstraße“ aus dem ersten nachchristlichen Jahrhundert das erste nachweisbare Zeugnis einer frühen Infrastruktur. Auch nach dem Abzug der römischen Garnisonen schien der Verkehrsweg keineswegs in Vergessenheit geraten zu sein, wenn auch aus dieser Epoche keine Hinweise an uns überliefert sind. Zumindest befestigte Reste der einstigen Römerstraße haben die Zeiten der Völkerwanderung überdauert, sind bisweilen archäologisch gar bis auf den heutigen Tag nachweisbar.

Die Straße zwischen Pfuhl und Burlafingen erinnert an die einstige Funktion

An Stelle der antiken Trasse verliefen im späteren Mittelalter sowie in der Frühen Neuzeit mehrere so titulierte Heerstraßen auf dem, von Überschwemmungen nicht gefährdeten Hochplateau des Südufers. Namentlich die Bezeichnung des alten Verbindungsweges zwischen Pfuhl und Burlafingen erinnert noch an dessen einstige Funktion.

