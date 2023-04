Neu-Ulm

13:29 Uhr

Prozess: Wie leicht es war, in Ulm an gefälschte Impfpässe zu kommen

Plus Um ihren Job in der Donauklinik zu retten, kaufte eine Ungeimpfte gefälschte Pässe. Vor Gericht berichtet sie von finanzieller Not und den Corona-Spaziergängen.

Von Sebastian Mayr

Mit einem gefälschten Impfpass wollte eine 47-Jährige aus Ulm verhindern, dass sie und ihr gleichaltriger Ehemann Minijobs in der Donauklinik verlieren. Doch der Schwindel flog auf. Das Amtsgericht Neu-Ulm hat die Frau nun zu einer Geldstrafe verurteilt, das Verfahren gegen den Ehemann wurde eingestellt. Der Prozess zeigte auch, wie einfach es war, an gefälschte Impfzertifikate zu kommen. Richterin Gabriele Buck sprach von "wahren Abgründen" bei den abendlichen Corona-Spaziergängen.

Wegen der Impfpflicht in Gesundheitseinrichtungen sollte das Ehepaar bis zum 15. März 2022 Impfzertifikate vorlegen, um weiter in der Donauklinik arbeiten zu dürfen. In der Pflege waren sie nicht tätig. Bei seinem Hauptarbeitgeber war der Mann schon seit September 2019 in Kurzarbeit. Der Minijob glich Teile der Einbußen aus, die finanzielle Schieflage war und ist dennoch groß.

