Wieder Unfall am Bahnübergang Gerlenhofen: Junge wohl von Zug erfasst

Am Bahnübergang in Gerlenhofen ist ein Junge mit einem Fahrrad wohl von einem Zug erfasst worden. Er wurde aber wohl nicht schwerer verletzt.

Am unbeschrankten Bahnübergang in Gerlenhofen ist am Freitagnachmittag (15.9.23) erneut ein Unfall passiert. Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, habe ein Junge mit einem Fahrrad den Überweg an der St.-Wolfgang-Straße überqueren wollen und sei gegen einen Zug gestoßen. Der Junge aber sei nach ersten Erkenntnissen nicht schwerer verletzt. Polizei und Rettungskräfte seien auf dem Weg dorthin. Gemeldet wurde der Unfall gegen 17.10 Uhr.

Die Zugstrecke zwischen Senden und Neu-Ulm ist nach dem Unfall gesperrt, wie die Deutsche Bahn auf ihrer Internetseite mitteilt. Züge aus Richtung Memmingen fahren bis Senden und enden dort vorzeitig. Es sei mit großen Verspätungen und Teilausfällen im Regionalverkehr zu rechnen, heißt es. An einem Schienenersatzverkehr werde gearbeitet. Wie lange die Sperrung anhält, ist unklar. Es wird mit einer Dauer von circa zwei Stunden gerechnet.

Immer wieder Unfälle: Bahnübergang Gerlenhofen erhitzte diesen Sommer die Gemüter

Am besagten Bahnübergang hatte es zuletzt immer wieder schwere bis tödliche Unfälle gegeben. Ein Umbau mit Schranken ist zwar vorgesehen. Kann laut Deutscher Bahn aber erst 2025 realisiert werden. In der Folge wurden Sicherungsmaßnahmen ergriffen, wie zusätzliche Warnschilder. Dennoch kam es erneut zu einem Unfall.

Um den Überweg noch sicherer zu machen, pfeifen Züge dort. Nachdem sich Anwohner vehement darüber beschwert hatten, würde eine sofortige vorübergehende Schließung beschlossen. Doch auch die kann voraussichtlich erst im Oktober erfolgen, wie kürzliche eine Bahn-Sprecherin mitteilte. (krom)

Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.

Lesen Sie dazu auch