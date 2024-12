Wiley Open Air mit den Stars der 90er

Die Stars der 90er kommen nach Neu-Ulm, und zwar am 5. Juli zur großen Kultparty im Wiley Sportpark. Mit dabei sind Haddaway, Snap!, Mr. President, Captain Jack, Masterboy und DJ Mola Adebisi. „Ein einzigartiger Abend voller Nostalgie, Energie und Party-Garantie erwartet dich“, kündigt der Veranstalter an.

Mit seinem Welthit „What is Love“ wurde Haddaway zum Inbegriff der 90er-Eurodance-Welle. Der Song erreichte in über 15 Ländern Platz 1 der Charts und ist bis heute ein Garant für volle Tanzflächen. Auch Hits wie „Life“ und „Rock My Heart“ haben Kultstatus. Auch Snap! waren für die 90er-Dance-Szene so prägend wie kaum eine andere Band. Ihre Welthits „Rhythm is a Dancer“ und „The Power“ dominieren bis heute die Playlists jeder 90er-Party

Mr President und Captain Jack schauen ebenfalls im Sportpark vorbei

Mit „Coco Jamboo“ landete Mr. President einen Sommerhit, der weltweit zum Ohrwurm wurde. Die Gruppe steht für gute Laune, Sommer-Vibes und mitreißende Live-Auftritte. Neben ihrem Mega-Hit sorgen Songs wie „Up‘n Away“ und „I Give You My Heart“ für eine ausgelassene Stimmung, die keinen Besucher stillstehen lässt. Captain Jack hingegen bestechen mit ihrer unverkennbaren Mischung aus Eurodance und militärischen Ansagen. Hits wie „Captain Jack“, „Drill Instructor“ und „Soldier Soldier“ gehören zu den Klassikern der 90er-Jahre. Masterboy waren von Anfang an mit dabei und gehören zu den Pionieren des Eurodance. Ihr größten Hits waren „Feel the Heat of the Night“ und „Generation of Love“.

Als Viva-Moderator wurde Mola Adebisi zur Stimme und zum Gesicht der 90er-Jahre-Musik. Auch bei der 90er Open-Air-Party in Neu-Ulm ist er dabei und sorgt als DJ für die perfekte Stimmung.

Tickets für die große Open Air-Party am 5. Juli 2025 gibt es ab jetzt im Vorverkauf. (AZ)