Wohnmobil-Stellplatz am Donaubad wird ums Doppelte erweitert

Dass der Wohnmobilstellplatz am Donaubad in Neu-Ulm gut angenommen wird, kann jeder sehen, der daran vorbeifährt, ins Erlebnisbad geht oder selbst einmal dort übernachtet hat. Nun wird es eine Erweiterung des Platzes geben, wie das Donaubad am Donnerstag in einer Mitteilung bekannt gibt. Statt bislang 49 soll es künftig 97 Parzellen geben.

Der Bau für die Erweiterung hat bereits Mitte September begonnen. Die Kosten werden auf 650.000 Euro taxiert. Die sogenannte Inbetriebnahme, also die Eröffnung des dann doppelt so großen Platzes, ist für April 2025 geplant – rechtzeitig vor den Osterferien, die traditionell den Beginn der Hauptreisezeit für Wohnmobilisten darstellen.

Kosten für die Erweiterung des Wohnmobil-Stellplatzes am Donaubad tragen die Städte Ulm und Neu-Ulm

Der Anbau erfolgt direkt hinter dem bisherigen Platz, nicht daneben. „Wir bleiben unserem Motto treu, den Wohnmobilisten einen weiträumigen Platz mit großen Parzellen und viel Grün bieten zu wollen – das wird von den Gästen, neben der guten Verkehrsanbindung, sehr geschätzt“, wird Jochen Weis, Geschäftsführer der Donaubad GmbH, die den Wohnmobilstellplatz betreibt, in der Mitteilung zitiert. Bauherrin ist die Multifunktionshalle Ulm/Neu-Ulm GmbH, eine Tochtergesellschaft der Städte Ulm und Neu-Ulm. Die Investitionskosten werden von den beiden Städten getragen.

Begründet wird die Erweiterung mit der „sehr hohen Nachfrage“: Die Auslastung aus dem Jahr 2022 hätte im Jahr 2023 nochmals „deutlich übertroffen“ werden können, heißt es. So seien im Vorjahr mehr 20.000 Wohnmobile auf dem Stellplatz gezählt worden, was etwa 50.000 Übernachtungsgästen entspricht. Diese guten Zahlen hätten im bisherigen Verlauf des Jahres 2024 weiter gesteigert werden können. „Es scheint, dass jeder Wohnmobilist, der auf der A7 oder A8 in unsere Richtung fährt, unseren schönen Platz kennt und unseren guten Service zu schätzen weiß“, so Weis.

Neben den normalen „Facilitys“ wie Strom, Frischwasser sowie Brauchwasser-Entsorgung biete das Donaubad weitere „Annehmlichkeiten“. Aufgeführt wird unter anderem kostenloses WLAN, ein täglich besetztes Service-Center, der Brötchenservice sowie die Option, für zwei Euro duschen gehen zu können. Wer als Wohnmobilist Erlebnisbad oder Sauna nutzen möchte, erhält zudem auf den Eintritt einen Rabatt. Mit Inbetriebnahme des erweiterten Wohnmobilstellplatzes kommt eine „vollautomatische Chemie-Toiletten-Reinigung“ hinzu, bedeutet: Für eine kleine Gebühr kann man die Toiletten-Kassette entleeren und reinigen lassen. (AZ)