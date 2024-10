Zeugen gesucht: Unbekannter flüchtet nach Unfall auf B10-Brücke

Am Mittwoch ist ein bisher unbekannter Unfallverursacher auf der B10 geflüchtet. Laut Polizeibericht soll sich der Vorfall gegen 7.30 Uhr auf der B10-Brücke auf der Europastraße auf Höhe der Otto-Hahn-Straße ereignet haben. Der Unfallgeschädigte fuhr laut Polizeibericht mit seinem Pkw von Nersingen in Richtung Neu-Ulm, der Unfallverursacher in die entgegengesetzte Richtung. Auf der Brücke sei der bislang unbekannte Fahrer trotz der durchgezogenen Mittellinie in den Gegenverkehr gekommen und streifte mit seinem Spiegel den Außenspiegel des Unfallgeschädigten. Im Anschluss setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort, berichtet die Polizei.

Nach Fahrerflucht: Polizei sucht Zeugen des Unfalls auf der B10

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Verursacher verlief ergebnislos. Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/80130 zu melden. (AZ)