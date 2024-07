Zeugen verhindern Diebstahl: Täter fahren einen auf der Flucht fast um

Aufmerksamer Zeugen haben Donnerstagnacht einen Dieseldiebstahl in Neu-Ulm verhindert. Der mutmaßliche Täter flüchtete zusammen mit Komplizen in einem Auto. Ein Zeuge stellte sich auf die Straße und wurde beinahe umgefahren.

Wie die Polizei mitteilt, haben die Zeugen einen Mann beobachtet, der in der Albert-Schweitzer-Straße an einer dortigen Baustelle am Wendekreisverkehr mit einem Schlauch in Richtung eines dort abgestellten Baggers lief. Offenbar wollte er an dem Bagger Diesel abzapfen. Die Zeugen sprachen ihn an. Der Mann flüchtete daraufhin sofort.

In einer Seitenstraße warteten nach Polizeiangaben zwei weitere Männer auf den Tatverdächtigen in einem schwarzen BMW Kombi. In diesen BMW stieg der Verdächtige ein und raste daraufhin in Richtung Verkehrsübungsanlage. In der Sackgasse musste er jedoch umdrehen, um seine Flucht weiter mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Albert-Schweitzer-Straße/Memminger Straße fortzusetzen. Dabei fuhr er auch auf einen der beiden Zeugen zu, der zu dieser Zeit auf der Straße stand. Der Zeuge konnte nur mit einem Sprung zur Seite einen Zusammenstoß mit dem Fahrzeug vermeiden.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem BMW, der eine slowakische Zulassung hatte, verlief laut Polizei negativ. Im Verlauf einer Absuche der umliegenden Baustellen wurden an den abgestellten Maschinen bislang keine Unregelmäßigkeiten festgestellt.

Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat die weiteren Ermittlungen wegen versuchten Diebstahls sowie gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und versuchter gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Zeugen, die zu dem Fall weitere Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731 8013-0 zu melden. (AZ)