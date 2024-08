Zwei Verletzte bei Unfall: Autos krachen zwischen Steinheim und Burlafingen zusammen

Bei einem Unfall am Dienstag zwischen den Neu-Ulmer Stadtteilen Steinheim und Burlafingen sind zwei Menschen verletzt worden. Sie kamen in ein Krankenhaus.

Wie die Polizei mitteilt, war ein 75-Jähriger am frühen Nachmittag von Steinheim kommend in Richtung Burlafingen unterwegs. Auf Höhe der Brücke über die A7 geriet dieser zunächst auf die Gegenspur und prallte anschließend mit einem entgegenkommenden Auto eines 59-Jährigen zusammen. Durch den Unfall wurden beide Fahrzeuge mehrfach in die Leitplanken geschleudert, bevor sie zum Stehen kamen.

Der 75-Jährige und seine 77-jährige Beifahrerin wurden zur Untersuchung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der 59-Jährige blieb laut Polizei unverletzt. An beiden Pkw entstand Totalschaden in Höhe von etwa 60.000 Euro. Zur Aufnahme des Unfalls musste die Fahrbahn in beide Fahrtrichtungen für etwa eine Stunde gesperrt und der Verkehr abgeleitet werden. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst waren die Feuerwehren aus Neu-Ulm und Burlafingen im Einsatz. (AZ)