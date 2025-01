Zwei Verletzte bei Unfall in Reuttier Straße: Feuerwehr trennt Türen ab

Bei einem Unfall am Mittwochmittag in der Neu-Ulmer Innenstadt sind zwei Menschen verletzt worden. Gegen 10.30 Uhr kam es zum Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen auf der Kreuzung Reuttier Straße / Bahnhofstraße.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war ein Kleintransporter auf der Reuttier Straße stadteinwärts unterwegs, zeitgleich kam ein Kleinwagen aus Richtung Bahnhof auf die Kreuzung zugefahren. Da unabhängige Zeugen fehlen, ist unklar, wie es dazu kommen konnte, dass beide Fahrzeuge auf der ampelgeregelten Kreuzung zusammengestoßen sind. Der Mercedes Vito prallte in die Beifahrerseite des VW Polo, der Kleinwagen drehte sich durch den Aufprall um 90 Grad.

Der Rettungsdienst rückte mit einer Notärztin, zwei Rettungswagen, einem Krankenwagen und einem Einsatzleiter an. Nach einer ersten Sichtung der Unfallbeteiligten entschied die Notärztin, dass der Beifahrer im VW wegen des Verdachts auf eine Wirbelsäulenverletzung schonend gerettet werden muss.

Die Neu-Ulmer Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und trennte dann am VW Polo beiden Türen auf der Beifahrerseite sowie die Mittelsäule heraus, um dann den Patienten gemeinsam mit dem Rettungsdienst schonend seitlich aus dem Fahrzeug heben zu können. Anschließend wurde der 18-jährige Beifahrer in ein Krankenhaus zur weiteren Untersuchung gebracht. Die 21-jährige Fahrerin des Kleinwagen wurde mit leichten Verletzungen ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Kleintransporters blieb unverletzt.

Die Feuerwehr reinigte die Kreuzung von Fahrzeugtrümmern, zwei Abschleppwagen musste die beiden Unfallfahrzeuge bergen. Gut eineinhalb Stunden kam es daher auf der Bahnhofstraße und auf der Reuttier Straße zu Behinderungen.