Zwölfjähriger fährt mit dem Auto am Ludwigsfelder Badesee umher

Eine Polizeistreife hat am Sonntagabend, kurz nach 19 Uhr, einen Zwölfjährigen dabei erwischt, wie er mit einem Auto auf dem Parkplatz am Ludwigsfelder Badesee umherfuhr. Mit im Fahrzeug befanden sich nach Angaben zwei 14-jährige Verwandte des Jungen. Der Halter des Wagens, laut Polizei ebenfalls ein Verwandter, habe davon offenbar nichts gewusst, heißt es. Wie der Bub an die Fahrzeugschlüssel gelangt ist, sei nun Gegenstand weiterer Ermittlungen. Weil der Junge mit unter 14 Jahren noch nicht strafmündig ist, wird der Vorfall an das Jugendamt gemeldet. (AZ)