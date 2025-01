„Kunst ist keine Wohlfühlaktion“: Vor diesen Herausforderungen steht die bildende Kunst

Spricht man mit dem Künstler Michael Danner, so tauchen immer wieder ganz spezifische Begriffe auf. „Harmonie“ oder „Gleichgewicht“ etwa. Dies sind zwei der Lebensthemen des 1951 in Neu-Ulm geborenen Zeichners, Malers und Plastikers, der mit Ausstellungen im In- und Ausland eine weite Reputation gewonnen hat. Doch in absehbarer Zeit finden keine Ausstellungen statt, obwohl in Danners drei Ateliers – eines davon in Drackenstein auf der schwäbischen Alb, eines in Ulm und ein weiteres in Österreich – fortwährend neue Projekte entstehen.

Florian L. Arnold Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Neu-Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis