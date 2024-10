UWS initiiert Wohnbauprojekt „MährBlick“ mit 79 Wohnungen in Ulm

Die städtische Ulmer Wohnungs- und Siedlungs-Gesellschaft (UWS) plant nach eigenen Angaben ein neues Wohnbauprojekt am Mähringer Weg, auf einem Grundstück, das früher Kleingärten beherbergte. Aufgrund der günstigen Lage, direkt an der Straßenbahnlinie 2 und nahe dem geplanten Bildungscampus am Eselsberg, wurde das Gelände in den städtischen Masterplan aufgenommen und für den Wohnungsbau vorgesehen.

Geplant sind mehrere viergeschossige Gebäude mit Staffelgeschoss, das insgesamt 79 Wohnungen beherbergen wird. Darunter wird auch eine Cluster-Wohnung sein, die ein innovatives Wohnkonzept für gemeinschaftliches Leben bietet. 40 Prozent der Wohnungen wird als geförderte Wohnungen mit Unterstützung des Landes Baden-Württemberg entstehen.

UWS baut in Ulm

Der Entwurf sieht eine moderne, viergeschossige Bebauung mit einem zusätzlichen Staffelgeschoss vor, die sich harmonisch in die Umgebung einfügen soll und hohe architektonische sowie energetische Standards erfülle. Ein besonderes Augenmerk wurde auf funktionale Grundrisse und die Integration in die bestehende Nachbarschaft gelegt.

Das Projekt unter dem Namen „MährBlick“ wird am Dienstag, 29. Oktober, um 18 Uhr im Suso-Saal am Mähringer Weg der Öffentlichkeit vorgestellt. (AZ)