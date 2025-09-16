Ist die Protestwelle gegen die Müllgebühren abgeebbt?

Ist die Protestwelle gegen die neuen Müllgebühren weitgehend abgeebbt? Offenbar - zumindest verlautet das aus dem Landratsamt. Landrätin Eva Treu (CSU) sagte am Dienstag im Werkausschuss des Kreises, es habe sich „einiges entspannt“. Bei ihr gingen nur noch vereinzelte Meldungen ein, die seien auch nicht mehr so kritisch wie im Frühjahr, als das Thema hochkochte und viele Menschen gegen eine drohende Müllgebührenerhöhung ihre Stimme erhoben.

Müllproteste: Es ist viel ruhiger geworden

Marie-Fontini Michailideis, die beim Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises (AWB) die Rückübertragung der Abfallentsorgung steuert, bestätigte die Aussage der Landrätin: „Es ist sehr viel ruhiger geworden.“ Es gebe keine Beschwerdewelle mehr. Pro Woche meldeten sich nur noch drei bis vier Personen. „Wir wissen ja, dass nicht alle damit glücklich sind“, aber mittlerweile gebe es ein gewisses Verständnis für die geplanten Änderungen. Bei den jetzt eingehenden Fragen sei nichts dabei, „worüber wir uns groß Sorgen machen müssten.“ Betroffen sind ohnehin nicht alle Kommunen des Landkreises, denn an der Rückübertragung der Müllentsorgung an den Landkreis beteiligen sich nur Altenstadt, Buch, Holzheim, Illertissen, Kellmünz, Oberroth, Osterberg, Pfaffenhofen, Roggenburg, Unterroth und Weißenhorn.

Gegen die neuen Müllgebühren hatte der Schießener Manuel Korn sogar angekündigt, ein Bürgerbegehren starten zu wollen. Was daraus geworden ist, konnte Landrätin Treu nichts sagen: „Bisher liegt nichts vor.“ Eine Anfrage unserer Redaktion an den möglichen Initiator blieb bis Redaktionsschluss noch unbeantwortet. Manuel Korn hatte gegen das neue Gebührensystem eine Online-Petition gestartet und auch zwei Demonstrationen organisiert. Als der Zorn über die geplanten Tarife hochkochte, tauchten in einigen Gemeinden Überlegungen auf, eventuell von einer Rückübertragung der Entsorgung wieder Abstand zu nehmen. Deshalb sucht er AWB weiterhin das Gespräch mit den Kommunen, wie Thomas Moritz, Leiter des Abfallwirtschaftsbetriebs erklärte.

Mittlerweile hat der Landkreis eine erneute Bedarfsabfrage gestartet. Die erste Fragerunde im April war zurückgenommen worden, nachdem der Kreis wegen des anhaltenden Unmuts die Gebühren modifiziert hatte. Alle Unterlagen, die damals beim AWB eingegangen ist, kommen in den Schredder. Mittlerweile wurde Ende Juli eine erneute, überarbeitete Abfragerunde gestartet. Die Rücklaufquote sei gut, sagte Marie-Fontini Michailidis, sie betrage mittlerweile knapp 70 Prozent. In dieser Woche gehen noch einmal Schreiben raus an alle, die sich bisher nicht gemeldet haben. Wer bis Mitte Oktober reagiert, bei dem könne sichergestellt werden, dass die neuen Tonnen noch rechtzeitig vor dem Jahreswechsel bereitstehen.

AWB startet Informationsoffensive

Zudem will der Abfallwirtschftsbetrieb seine Öffentlichkeitsarbeit noch einmal verstärken. Dazu hat er bereits Erklärvideos produzieren lassen, allerding fehlt noch die Vertonung – die Urlaubszeit hat alles verzögert. Der AWB will in seiner neuen Informationsoffensive unter anderem gezielt auf das Thema Nutzung der Biotonne eingehen. Der Abfallkalender entsteht gerade in Abstimmung mit dem Abfuhrunternehmen Knittel. Zudem werden Tabellen zur Trennung der unterschiedlichen Abfallsorten erarbeitet. Mit der Vöhringer Firma verhandelt der AWB ferner darüber, wie die Altbehälter am besten eingesammelt werden können. Übrigens: Wer seine Tonne mit einem Aufkleber gekennzeichnet hat, muss ihn nicht entfernen.

Der Ausschuss nahm den neuesten Bericht zur Abfallrückübertragung ohne Widerspruch zur Kenntnis.