Auf die Plätze, fertig, los: Neue Pumptrack-Anlage ist fertig und vom TÜV abgenommen

Pumptracks liegen im Trend. Und das aus mehreren Gründen. Die speziell angelegten Strecken aus Wellen, Kurven und Sprüngen machen schon optisch einiges her – vom sportlichen Aspekt ganz zu schweigen. Hinzu kommt: Sie sind Treffpunkt und Bewegungsangebot zugleich, fördern das Miteinander und sprechen eine breite Masse an. Das hat auch die Gemeinde Nersingen erkannt und über 100.000 Euro aus eigenen Mitteln in die Hand genommen. Gut investiertes Geld, wie die Verantwortlichen finden.

