Autospuren müssen weichen: Radweg in Münchner Straße wird freigegeben

Die Arbeiten in der Münchner Straße sind laut der Stadt Ulm nahezu abgeschlossen. Die neue Radroute in der Münchner Straße können Radfahrer damit pünktlich zum Schwörmontag ab Donnerstagabend, 18. Juli, nutzen. Damit kann ein wichtiger Lückenschluss im Ulmer Radwegenetz für den Radverkehr freigegeben werden.

Auf der Münchner Straße wurde in beiden Fahrtrichtungen jeweils eine Autospur zugunsten des Radverkehrs in einen Radweg umgewandelt. So gibt es dann beidseitig einen geschützten Radfahrstreifen von bis zu 2,5 Meter Breite und im Bereich zwischen Willy-Brandt-Platz und „Am Zundeltor“ aus Platzgründen einen Schutzstreifen von 1,50 Meter Breite.

Seit März war die Münchner Straße zwischen Willy-Brand-Platz und der Kreuzung mit der Neue Straße/Basteistraße eine Baustelle: Neben dem Bau des Fahrradstreifens wurden auch der Fahrbahnbelag erneuert, neue Verkehrsinseln eingebaut und bestehende erweitert sowie unterirdisch ein Abwasserkanal saniert.

Die neu geschaffene Radnetzroute löst die bisherige Hauptroute über die Griesbadgasse und Gideon-Bacher-Straße sowie die Nebenroute über das Zeughaus und das Basteicenter ab. Die endgültige Radverkehrsführung über den Knoten Münchner Straße / Basteistraße in Richtung Neu-Ulm wird hergestellt, wenn der Ersatzneubau der Gänstorbrücke (voraussichtlich Ende 2027) fertig ist.

Bau- und Umweltbürgermeister Tim von Winning wird den neu geschaffenen Verkehrsraum offiziell am Donnerstag, 18. Juli ab 17.30 Uhr an die Radler übergeben und möchte an dem Abend in einen Austausch mit den Anwohnern und den Radfahrern kommen.