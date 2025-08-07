Neue WhatsApp-Nummer für den direkten Draht zur Oberbürgermeisterin

Seit dem Jahr 2018 gibt es mit WhatsNU einen direkten Draht in das Neu-Ulmer Rathaus. Bürgerinnen und Bürger können seitdem über WhatsApp mit dem Stadtoberhaupt in Kontakt treten oder sich über aktuelle Themen und Entwicklungen in der Stadt informieren. Eingeführt wurde das Angebot durch den früheren Oberbürgermeister Gerold Noerenberg. Seit ihrem Amtsantritt im Jahr 2020 führt Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger das erfolgreiche Format weiter. Ab sofort gibt es eine wichtige Änderung. Die bisherige WhatsApp-Nummer ist nicht mehr gültig. Nun läuft der Kontakt über folgende neue Nummer: 0171/3182687.

Der WhatsNU-Service in Neu-Ulm umfasst zwei Bausteine

Der WhatsNU-Service umfasst zwei Bausteine, für deren Nutzung jeweils die neue Nummer erforderlich ist. Zum einen die WhatsNU-Sprechstunde: Bürgerinnen und Bürger können der Oberbürgermeisterin direkt per WhatsApp ihre Fragen, Anregungen oder konkreten Anliegen zur Stadt Neu-Ulm schreiben. Die Antwort der Oberbürgermeisterin erfolgt ebenfalls über WhatsApp. Zum anderen der WhatsNU-Infokanal. Diesen kann man abonnieren. Alle, die diesen Service abonniert haben, erhalten regelmäßig aktuelle Informationen aus dem Rathaus. Wichtig für alle bisherigen Abonnentinnen und Abonnenten: Damit der Empfang der Infobeiträge weiterhin funktioniert, muss die neue Nummer unbedingt im Adressbuch gespeichert werden. Nur dann ist es technisch möglich, die Nachrichten aus dem Rathaus zu erhalten. (AZ)