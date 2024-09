Die Leiden des jungen Werther im Theater Ulm: Goethes Klassiker neu erlebt

Ein schwarzer Laufsteg senkt sich im schwarzen Bühnenkasten an den tiefsten Punkt der gestuften Bühne. Im Hintergrund ein weißer Vorhang, auf dem ferne Traumbilder zittern. Ein Flügel, an den sich der jugendliche Protagonist setzt und mit den ikonischen Liedzeilen „... Lookin‘ for adventure“ aus dem Song „Born to be wild“ seine Lebensprogrammatik vorstellt: Das ist einer, der sich nicht aufhalten lassen wird.

