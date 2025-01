Pfaffenhofener Neujahrsempfang: Zuversicht trotz Herausforderungen

Der Pfaffenhofener Neujahrsempfang startete wortwörtlich mit einem Knall. Die Böllergruppe des Schützenvereins Pfaffenhofen verschoss am Samstagmorgen mehrere Salven Schwarzpulver. Auch der Musikverein Kadeltshofen sorgte in der Aula der Hermann-Köhl-Schule für gute Stimmung und begleitete den Neujahrsempfang mit Märschen und Musik von Peter Maffay. Bürgermeister Sebastian Sparwasser sprach aber auch weniger fröhliche Themen an.

Kilian Voß Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Neujahrsempfang Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Pfaffenhofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis