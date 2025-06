Eine Blume namens „Stadt Senden“

So viel Symbolik wie selten begleitete eine kleine Pflanzaktion im Sendener Stadtpark, genauer: am neu angelegten Teich innerhalb der Minigolf-Anlage. Vom „Stadtwappen, das zu blühen beginnt“, dichtete der Begleittext, ein „blühendes Geschenk“ habe sich die Stadt selbst überreicht mit dieser „symbolträchtigen Stadtblume“, die ein „botanisches Zeichen“ sei. Besagtes Geschenk ist die Schwertlilie „Iris barbata Stadt Senden (IbSS)“, eine Neuzüchtung und bereits vor drei Jahren bei Stefan Strasser aus Bamberg in Auftrag gegeben, aus Anlass des 50-jährigen Jubiläums der Sendener Stadterhebung. Der lange Vorlauf war nötig, denn so eine Züchtung braucht eben ihre Zeit und durchläuft mehrere Phasen: konzeptionelle Planung, Bestäubung, Selektion.

Eine robuste Blume für die Stadt Senden

Zum Konzept gehörte es beispielsweise, dass eine Schwertlinie für Senden „besonders robust“ zu sein hat, wegen des Klimawandels. IbSS, sagt der Züchter, wurzele daher besonders tief und komme über längere Zeit ohne Bewässerung aus. Ihre Blüten sind goldgelb und außerdem duftend, was bei Irisen keinesfalls selbstverständlich sei. Für einen Geruchstest und die optische Beurteilung muss man allerdings bis nächstes Frühjahr warten. Der Blütenschmuck bei den betreffenden Exemplaren war bereits wieder vergangen.

Die Sendener Iris duftet „frühlingshaft“

Auf dem Handy-Beweisfoto, das Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf vorzeigte, ist die Farbe tatsächlich der von Sonnenblumen sehr ähnlich. Nur so streng geometrisch und stilisiert wie auf dem Stadtwappen zeigen sich die Blüten dann doch nicht, eher schon wild-zuckend, wie bei Van Gogh. Der Duft wurde beim Pflanzakt eher vage als „frühlingshaft“ beschrieben, was auf leichte, fruchtige Noten schließen lässt. Dass der Züchter bei der Bestäubung von Hand einige Kunstfertigkeit einsetzen musste, um störende Fremdbestäubung auszuschließen, sieht man IbSS natürlich nicht an. Eingepflanzt waren ihre Vertreter dann recht zügig. Minigolfanlagen-Pächterin Christine Sterzik griff mit zum Spaten und freute sich über die weitere Attraktion in ihrem kleinen Reich.