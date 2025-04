1:2 auf Schalke: Für Ulm verschärft sich die Lage im Tabellenkeller

Die Euphorie während der Woche war riesig, am Sonntagnachmittag bekam sie einen herben Dämpfer. Der SSV Ulm 1846 Fußball verlor beim FC Schalke 04 mit 1:2 (1:0). Weil Konkurrent Eintracht Braunschweig am Freitagabend mit einem Sieg gegen Paderborn im Abstiegskampf vorgelegt hatte, beträgt der Rückstand der Spatzen (23 Punkte) auf den Relegationsrang und Mitaufsteiger Preußen Münster auf Platz 15 (jeweils 27) nun wieder vier Punkte.

Immerhin scheint die Torwart-Frage für den Saison-Endspurt geklärt: Erneut hatte Niclas Thiede den Vorzug erhalten. Christian Ortag, der zuletzt verletzungsbedingt gefehlt hatte, blieb auf Schalke nur der Platz auf der Ersatzbank. Thiede stand zunächst aber nicht im Mittelpunkt. Die Spatzen suchten ihr Heil in der Offensive, hatten durch Oliver Batista Meier die erste Möglichkeit des Spiels. Seinen Schuss aus der Distanz ließ Schalkes Schlussmann Justin Heekeren nach vorne abprallen, Bastian Allgeier wollte nachsetzen, wurde aber vom Schiedsrichter wegen einer Abseitsstellung zurückgepfiffen. Auch wenn unter dem Strich nichts Zählbares dabei heraussprang, war es doch eine Szene, die zeigte, dass die Ulmer auch vor der beeindruckenden Kulisse von über 60.000 Fans in der Veltins-Arena mutig agierten. Bis zur ersten Chance der Gastgeber dauerte es eine gute Viertelstunde, die Spatzen hatten dabei Glück, dass Moussa Sylla nach einer scharfen Flanke vors Tor in der Mitte am Ball vorbei rutschte.

Felix Higl bringt den SSV Ulm 1846 Fußball kurz vor der Pause in Führung

Im weiteren Verlauf tat sich in den beiden Strafräumen recht wenig. Die Zweikämpfe im Mittelfeld wurden engagiert geführt, den Rest erledigten die Abwehrreihen diszipliniert und konzentriert. Es ging in erster Linie darum, eigene Fehler zu vermeiden. Großes Risiko ging in dieser Phase des Spiels weder der FC Schalke 04 noch der SSV Ulm 1846 Fußball ein. Bei den Spatzen probierten es Lucas Röser (26.) und Aaron Keller (34.), ihre Schüsse waren aber leichte Beute für Heekeren. Auf der anderen Seite musste Thiede beim Abschluss von Paul Seguin nicht einmal eingreifen (27.), weil der viel zu ungenau war. In der 40. Minute legten die Ulmer einen Spielzug auf den Rasen, bei dem sie von hinten bis vorne ziemlich viel richtig gemacht hatten – und prompt gingen sie in Führung. Einen langen Diagonalpass von Max Brandt nahm Batista Meier auf, dem versprang der Ball beim Dribbling zwar etwas, doch Felix Higl war zur Stelle und traf humorlos zur Ulmer Pausenführung.

Zu Beginn der zweiten Hälfte zündelten zunächst die Fans der Spatzen im Gästefanblock, auf ein spielerisches Feuerwerk mussten die Zuschauerinnen und Zuschauer lange warten. Schalke fehlten in der ersten Stunde des Spiels Kreativität und Dynamik, trotzdem fiel der Ausgleich. In diesem Moment stimmte die Zuordnung in der sonst ziemlich gut geordneten Ulmer Abwehr nicht, Paul Seguin traf zum 1:1 (59.). Eineinhalb Minuten später der nächste Schock für den SSV: Kenan Karaman hatte Torwart Thiede überwunden und bereits über das vermeintliche 2:1 gejubelt, doch der Schalker Stürmer stand knapp im Abseits. Zum Glück für den Aufsteiger, der inzwischen Schwerstarbeit zu verrichten hatte und in der einen oder anderen Situation nicht mehr ganz sattelfest wirkte.

Kurz vor Spielende setzt Schalke einen Wirkungstreffer

In der Schlussphase setzte Semir Telalovic (80.) eine Freistoßflanke mit dem Kopf neben das Tor, auf der anderen Seite fehlte bei Karamans Kopfball (83.) auch nicht viel. Bei Derry Murkins Flatterball aus der Distanz (84.) bekam Thiede gerade noch rechtzeitig die Fäuste nach oben. Ein paar Minuten später war der Ulmer Torwart machtlos. Nach einem Eckball setzte sich Marcin Kaminski gleich gegen mehrere SSV-Akteure durch und drehte das Spiel mit seinem Treffer per Kopf zum 2:1 zugunsten der Schalker, bei denen kurz zuvor Adrian Gantenbein die Gelb-Rote Karte gesehen hatte. Ein echter Wirkungstreffer, dem der SSV nichts mehr entgegenzusetzen hatte.

So haben sie gespielt

FC Schalke 04: Heekeren – Donkor (73. Murkin), Kaminski, Kalas, Gantenbein – Yunes (65. Grüger), Seguin, Karaman, Schallenberg, Barkok (65. Ba, 90.+3 Talabidi) – Sylla (73. Mohr).

SSV Ulm 1846 Fußball: Thiede – Strompf (90.+1 Kolbe), Reichert, Gaal – Keller, Dressel, Brandt, Allgeier – Röser (67. Telalovic), Higl (83. Kahvic), Batista Meier (67. Krattenmacher).

Tore: 0:1 Higl (40.), 1:1 Seguin (59.), 2:1 Kaminski (88.).

Gelb: Gantenbein, Ba – Lechleiter.

Gelb-Rot: Gantenbein (87., Schalke).

Zuschauer: 61.000

Schiedsrichter: Lukas Benen (31, Nordhorn).