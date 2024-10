Mädchen bleibt an Auto hängen und erleidet schwere Verletzungen

Eine 13-Jährige ist am Mittwoch bei einem Unfall in Niederstotzingen (Kreis Heidenheim) schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr das Mädchen gegen 15.30 Uhr mit ihrem Fahrrad in der Burgberger Straße. Am Fahrbahnrand parkte ein Auto ordnungsgemäß. Beim Vorbeifahren blieb die 13-Jährige mit dem Lenker an dem Renault hängen und stürzte. Dabei zog sie sich schwerere Verletzungen zu und kam in ein Krankenhaus. (AZ)

