Tatort Oberdischingen: Räuber schießen auf Hausbewohner

Szenen wie in einem Krimi sollen sich in Oberdischingen, einer Gemeinde im Alb-Donau-Kreis, abgespielt haben. Es sei sogar scharf geschossen worden.

Drei Unbekannte sollen am Donnerstag die Bewohner eines Hauses in Oberdischingen beraubt haben. Wie die Polizei jetzt mitteilt, haben die Räuber am Donnerstag gegen 22 Uhr das Haus am Kapellenberg betreten.

Es fiel ein Schuss vor den Toren Ulms

Sie seien mit einem schwarzen, kleinen Auto vorgefahren, berichteten die Bewohner später der Polizei. Dann hätten die drei Männer das Gebäude betreten. Mit Pistolen seien mehrere Bewohner des Hauses bedroht worden. Auch sei mindestens ein Schuss abgefeuert worden, ohne jemanden zu treffen. Die Unbekannten hätten unter anderem Geld gefordert. Dabei hätten sie auch verschiedene Zimmer des Wohnheims durchsucht. Schließlich seien die Unbekannten wieder mit dem Auto weggefahren. Zwei der Bewohner blieben leicht verletzt zurück, um sie kümmerte sich anschließend der Rettungsdienst.

Räuber waren maskiert

Mittlerweile ermittelt die Kriminalpolizei, um den Tätern auf die Spur zu kommen. Die Bewohner des Hauses beschrieben die Männer nur vage: Alle hätten eine helle Hautfarbe gehabt und seien maskiert gewesen. Sie sprachen deutsch mit Akzent. Die drei trugen Jacken, einer dazu eine blaue Jeans, die beiden anderen dunkle Hosen. Einer der Täter sei korpulent gewesen. Eine nähere Beschreibung liegt der Polizei derzeit nicht vor.

Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen

Die Kriminalpolizei bittet jetzt um Hinweise und fragt:

Wer hat am Donnerstagabend in Oberdischingen einen verdächtigen schwarzen Kleinwagen gesehen?

einen verdächtigen schwarzen Kleinwagen gesehen? Wem sind am Donnerstagabend die drei Männer aufgefallen?

Wer hat Schüsse gehört oder sonst Verdächtiges wahrgenommen?

Wer kann sonst Hinweise geben?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ulm unter der Telefonnummer 0731/1880. (AZ)