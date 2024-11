Das Prinzenpaar der Greane Krapfa Oberelchingen sieht die Regentschaft as Herausforderung

Was waren eure bisherigen Erfahrungen in der Fasnet?

Wir haben mit der Fasnet nur winzige Erfahrung. Dank unserer jüngsten Tochter Ketija sind wir in der KGO seit 2022. Und wir sind froh, dabei zu sein.

Was macht ihr momentan in der KGO?

Ich tanze mit Mamis und mein Mann ist der größter Fan von Ketija und mir.

Worauf freuen Sie sich in Ihrer Regentschaft am meisten?

Für uns ist das eine neue Erfahrung, Herausforderung. Auch auf diese Art können wir mehr heimische Traditionen kennenlernen. Und es war der Wunsch unserer Töchter.

Das Prinzenpaar der Greane Krapfa Das sind Prinzessin Gita I. und Prinz Nicolajs I: Die beiden, Gita Zubkova (43) und Nikolajs Zubkovs (46), kommen ursprünglich aus Lettland und leben seit neun Jahren in Deutschland. Seit 22 Jahren sind sie zusammen und seit 16 Jahren ein Ehepaar. Sie haben „zwei wunderbare Töchter“. Ihre Hobbys sind Backkunst, Tanzen und Wandern. Seine Hobbys gibt Nikolajs mit Eishockey, Angeln, Feiern und ebenfalls Wandern an. (AZ)