Großeinsatz der Feuerwehr: Lkw droht in Graben zu kippen

Im Riedgartenweg, in der Nähe des Bahnhofs in Oberelchingen ist am vergangenen Donnerstagabend, gegen 17.30 Uhr, ein Lkw von der Straße abgekommen. Der Fahrer blieb nach Angaben der Feuerwehr unverletzt. Die Bergung des Lasters aber gestaltete sich aufwendiger, wie von der Feuerwehr in den sozialen Netzwerken veröffentlichte Fotos zeigen. Der Lkw drohte demnach in einen angrenzenden Graben zu kippen. Mit einer Seilwinde und weiteren Ketten wurde der Laster gesichert. Bis der Laster wieder auf seinen Rädern stand, dauerte es bis in die Nacht. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, war zunächst nicht in Erfahrung zu bringen. (AZ)

Feuerwehr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Oberelchingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Großeinsatz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis