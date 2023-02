Streufahrzeug kippt bei Glätte um: A8 nach Unfall zeitweise voll gesperrt

Eigentlich sollte er andere vor Glätte schützen, doch stattdessen ist ein Streuwagen auf der eisglatten A8 bei Oberelchingen in der Nacht auf Donnerstag selbst verunglückt.

Ein Streufahrzeug ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Einsatz auf der A8 verunglückt. Das Fahrzeug war ins Schleudern geraten und kippte nahe Ulm auf die Seite, wodurch Kraftstoff auslief, wie ein Polizeisprecher in der Nacht sagte. Der Fahrer habe bei dem Unfall gegen Mitternacht nahe Oberelchingen, direkt an der Grenze zwischen Bayern und Baden-Württemberg, leichte Verletzungen erlitten.

Die Feuerwehren aus Oberelchingen und Unterelchingen waren gegen 1 Uhr alarmiert worden. Der verletzte Fahrer sei von ihnen bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes versorgt worden, heißt es in einem Beitrag auf der Facebook-Seite der Feuerwehr. Der Diesel aus dem LKW habe sich auf alle drei Fahrspuren auf einer Länge von circa 300 Meter verteilt. In die Kanalisation sei kein Betriebsstoff ausgelaufen, das hätten die Einsatzkräfte verhindern können. Der restliche Diesel wurde abgepumpt.

Bei eisigen Temperaturen von minus acht Grad wurde der Brandschutz sichergestellt sowie der Laderaum des Streufahrzeuges vom restlichen Salz geleert. Um den LKW mit einem Kran bergen zu können, musste dieser mit Hochdruckkissen leicht angehoben werden.

Die Autobahnmeisterei leitete den Verkehr an der Ausfahrt Oberelchingen für die Bergungsmaßnahmen aus. Nach der Bergung des LKW konnte die Feuerwehr die Einsatzstelle verlassen. Die weiteren Reinigungsmaßnahmen wurden durch die Autobahnmeisterei übernommen. (AZ)