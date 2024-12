Unbekannte werfen Fensterscheiben an den Klosterbräustuben ein

Zeugen haben der Polizeiinspektion Neu-Ulm am Montagnachmittag eine Sachbeschädigung im Klosterhof in Oberelchingen gemeldet. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass unbekannte Täter zwei Fensterscheiben der dort ansässigen Gaststätte mit Gegenständen eingeworfen hatten. Anschließend waren die Täter mit einem Auto in unbekannte Richtung geflüchtet. Die Kennzeichen des Fahrzeugs konnten die Zeugen nicht erkennen.

Zeugenhinweise werden an die Polizei Neu-Ulm erbeten

Die Beamten sicherten mehrere potenzielle Spurenträger, die nun untersucht werden. Der entstandene Sachschaden liegt im unteren vierstelligen Bereich. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/80130. (AZ)