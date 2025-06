Museum für bildende Kunst schließt im Juli wegen Renovierung

Am Museum für bildende Kunst im Landkreis Neu-Ulm stehen einige Renovierungsarbeiten an, wegen denen die beiden aktuellen Sonderausstellungen am 13. Juli vorzeitig beendet werden. Am 13. August öffnet das Museum in Oberfahlheim dann mit zwei neuen Ausstellungen.

Die Westfassade mit dem klassizistischen Zwerchgiebel wird ausgebessert und gestrichen, teilt die Stadt Neu-Ulm mit. Die Arbeiten daran beginnen bereits Ende Juni/Anfang Juli. Zunächst könne der Museumsbetrieb trotz Gerüst ungestört weiterlaufen. Weiter müssen die 43 Holzfenster abgeschliffen und neu gestrichen werden. Das sei neben dem Museumsbetrieb nicht möglich.

Diese Begleitveranstaltungen kommen noch

Derzeit sind die Ausstellungen „Terrain“ von Christine Reiter sowie „Zeit(t)räume“ von Gisela Hoßfeld-Weber in den Ausstellungsräumen des Museums zu sehen. Bis zum Ausstellungsende finden noch folgende Begleitveranstaltungen statt:

Treffpunkt Museum, Freitag, 27. Juni, 10 Uhr: Interaktiver Museumsbesuch für ältere Erwachsene mit Ausklang bei Kaffee und Gaumenschmaus. Dauer 90 Minuten.

Kinder-Kunst-Workshop am Samstag, 28. Juni, 14 Uhr: Geeignet für Kinder ab 6 Jahren. Dauer 90 Minuten; Kosten: 5 Euro.

Musikalische Lesung des Vereins Ulmer Autoren, Sonntag, 6. Juli, 11 Uhr

Kunstgenuss und Apéro am Dienstag, 8. Juli, um 18:30 Uhr: Gespräch mit der Künstlerin Christine Reiter in der Ausstellung

Eine Anmeldung für die Veranstaltungen ist bis zwei Tage vorher unter 0731 7040-42014 oder kreismuseen@landkreis-nu.de möglich. (AZ)