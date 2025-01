Auto prallt frontal gegen Reh und kommt von der Straße ab

Am frühen Samstagabend ist es auf der Kreisstraße zwischen Oberroth und Osterberg zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Reh gekommen. Das die Straße kreuzende Reh lief dem 49-jährigen Autofahrer frontal in den Wagen, woraufhin dieser nach rechts von der Straße in den Acker abkam, gegenlenkte und schließlich auf der linken Seite im Feld zum Stehen kam.

Die Freiwilligen Feuerwehren waren nach dem Unfall mit vielen Kräften vor Ort

Der Autofahrer wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst und den Notarzt leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Am Auto wurde die Fahrzeugfront stark beschädigt und es entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 18.000 Euro. Die umgrenzenden Freiwilligen Feuerwehren waren mit zahlreichen Kräften vor Ort und übernahmen die Verkehrs- sowie Bergungsmaßnahmen. (AZ)