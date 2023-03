Für den geplanten Supermarkt gibt es bereits einen potenziellen Betreiber

Plus Das Bauvorhaben der Sparkasse beschäftigt die Bewohner des Neu-Ulmer Stadtteils. Aber auch die vielen Saatkrähen in der Schwabenstraße.

Im Neu-Ulmer Stadtteil Offenhausen gibt es einiges, das den Bewohnerinnen und Bewohnern am Herzen liegt. Das wurde bei der Bürgerversammlung im voll besetzten Pfarrsaal von St. Albert überdeutlich. Ob es der geplante Supermarkt und die vorgesehenen Wohnungen an der Ortsstraße sind, die in Massen auftretenden Saatkrähen in der Schwabenstraße oder die permanent zugeparkte Offenbachstraße – all dies und noch mehr wurde an Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger und die Vertreter der Verwaltung sehr intensiv herangetragen.

Noch kein Termin für das Bauvorhaben der Sparkasse Neu-Ulm-Illertissen

Fritz Martin von der Initiative "BürgerInnen für Alt-Offenhausen", die im Zusammenhang mit den Supermarkt-Plänen der Sparkasse Neu-Ulm-Illertissen einen Grundstückstausch in der Ortsstraße vorschlug, wollte wie andere auch Näheres zum Bebauungsplan wissen. Stadtbaudirektor Markus Krämer konnte nur bedingt mit Informationen aufwarten: "Vieles ist weitgehend klar, aber wir können noch keine konkreten Termine nennen. Derzeit werden Vorbereitungen für den Bebauungsplan getroffen, da gibt es noch diverse Untersuchungen und Gutachten."

Die Sorge Martins, es könne etwas aus dem Ruder laufen, zerstreute der Stadtbaudirektor: "Wir können vermeiden, dass etwas durchrutscht. Die Stadträte sind genauso aufmerksam. Die Hausgiebel gehen alle zur Straße hin. Was neu kommt, muss sich einfügen." Für den Supermarkt gebe es schon einen potenziellen Betreiber. Alles sei auf einem guten Weg und die Bürgerschaft werde am Verfahren beteiligt.

Der Stadt Neu-Ulm wäre das Grundstück der Tankstelle lieber gewesen

Viel Beifall gab es für Katrin Albsteigers Erklärung: "Seit Langem hieß es in Offenhausen, man brauche einen anständigen Nahversorger. Wir haben das ernst genommen und immer nach einer Lösung gesucht. Wir hätten den Supermarkt lieber da, wo die Tankstelle ist. Das geht nicht und so haben wir einen Plan B entwickelt." Sie räumte aber ein: "Natürlich wird die Ortsstraße dann mehr belastet."

Genau dies veranlasste einen Anwohner zur Feststellung: "Wenn es 40 neue Wohnungen gibt, kommen viele Menschen dazu und viel mehr Leute werden auf der Straße fahren. Die ist jetzt schon zu eng. Wie soll das funktionieren?" Markus Krämer sagte dazu: "Klar ist: Radwege und Parkplätze in der Ortsstraße, das geht nicht. Aber in der Neu-Ulmer Innenstadt ist die Bebauung sehr viel dichter und da kommen die Leute auch zurecht."

Ein großes Thema waren auch die Saatkrähen, die nach Schätzung eines Bürgers insgesamt etwa 300 Nester in der Schwabenstraße gebaut hätten und diese bewohnen. Die Auswirkungen wie Lärm, vor allem aber Verschmutzung von Straßen, Gehwegen, Grünanlagen oder Autos sei nicht mehr zu ertragen. Markus Krämer berichtete, es seien schon einige Nester entfernt worden, damit sich die Vögel andere Plätze suchen.

"Zurzeit entsteht ums Rathaus herum eine neue Kolonie. Für die Anwohner ist das sehr unangenehm. Aber Saatkrähen sind nach dem Bundesnaturschutzgesetz besonders geschützt." Eine Frau, die in der Schwabenstraße wohnt, regte an, diese zumindest öfter reinigen zu lassen.

Eine Tempo-30-Zone in der Schwabenstraße ist nicht möglich

Überhaupt die Schwabenstraße. Es wurde gefragt, ob diese nicht komplett zur Tempo-30-Zone umfunktioniert werden könne, was Krämer verneinte. Zur Klage eines Bürgers, viele Mütter würden, wenn sie die Kinder zur Schule bringen oder sie von dort abholen, das absolute Halteverbot missachten und einfach auf der Straße wenden, auch wenn dort Verkehr herrsche, sagte Michael Keck, der Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Neu-Ulm: "Das ist uns bekannt. Ich gebe es weiter und es wird überwacht."

Zu anderen Beschwerden wegen lästigen und möglicherweise verbotenen Parkens, zum Beispiel beim Schlössle in der Offenbachstraße, fügte Keck an: "Wo es behindert, muss man dagegen vorgehen. Aber nicht alles, was stört, ist verboten."