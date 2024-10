In der Pfauengasse gibt es jetzt auch Burger und Co: Am vergangenen Mittwoch eröffnete Oliver Gomez, dort, wo er vor 15 Jahren die Vorglühbar erfand und so in Ulm als Gastronom ganz klein anfing, das Brooklyn Bites. Das ist lange her: 40 Menschen beschäftigt der 1982 geborene Ulmer mit spanischen Wurzeln in inzwischen vier Betrieben.

