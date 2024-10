Zeugensuche: Sachbeschädigungen an Fahrzeugen in Offenhausen

In Offenhausen ist es am Freitagnachmittag zu mehreren Beschädigungen an Pkw gekommen. Ein 22-jähriger Pkw-Halter meldete laut Polizeibericht den versuchten Aufbruch an seinem Opel Corsa mit. Dieser war am Freitag in der Zeit von 5 bis 14.15 Uhr auf einem Parkplatz in der Ernst-Abbe-Straße geparkt. In diesem Zeitraum versuchte ein bislang unbekannter Täter, den Kofferraum des Pkw aufzuhebeln, was diesem aber nicht gelang. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Ebenfalls wurde eine 39-jährige Fahrzeughalterin bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm vorstellig und erstattete Strafanzeige wegen einer Verkehrsunfallflucht. Die 39-Jährige hatte ihren Pkw, einen blaueb BMW 440i xDrive am rechten Fahrbahnrand in der Schillerstraße geparkt. Während der Pkw geparkt war, wurde dieser nach Angaben der Polizei durch einen anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt, welcher sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort entfernte. Der Unfallzeitraum konnte auf den Freitagnachmittag zwischen 14.40 und 16 Uhr eingegrenzt werden. Am BMW der 39-Jährigen entstand ein Sachschaden von etwa 2500 Euro.

Zeugen der beiden Vorfällewerden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731 80130 zu melden. (AZ)