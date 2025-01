Von Klassik bis Rap: Das hat das Konzertjahr 2025 zu bieten

Es war eine nasse Regenparty 2024 mit Pur im vollen Wiblinger Klosterhof. Peter Fox lockte dann rund 20.000 Zuhörer zur ausgelassenen Tanzsession in den Wiley Sportpark, den die Böhsen Onkelz anschließend gleich zwei Mal füllten. Klassik-Fans kamen im vergangenen Jahr unter anderem beim Open Air mit den Wiener Symphonikern auf ihre Kosten. 2024 bescherte der Region viele schöne Konzerterinnerungen. Zeit für den Blick nach vorn: Was hält das Konzertjahr 2025 in und um Neu-Ulm bereit?

Franziska Wolfinger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Neu-Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis