Holzlasterfahrer verursacht Unfall und flüchtet

Eine Autofahrerin hat am Freitag einen Holzpfosten gerammt. Die Frau war gegen 14 Uhr auf der Oberrother Straße von Osterberg kommend in Richtung Dattenhausen unterwegs. Kurz vor dem dortigen Waldstück kam ihr ein mit Holz beladener Lastwagen entgegen, welcher wohl zu weit mittig fuhr, meldet die Polizei. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die Fahrerin nach rechts auf das Bankett aus. Dadurch kollidierte sie mit dem Holzpfosten. Am Wagen der Unfallgeschädigten entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 2500 Euro. Der Holzlaster fuhr weiter. Zeugen, welche Angaben zu dem mit Holz beladenen Laster machen können, sollen sich bei der Polizeiinspektion Illertissen (Telefon: 7303/96510) melden. (AZ)

